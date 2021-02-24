Москва, , 14:02 — REGNUM Намерение Евросоюза ввести антироссийские санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным непродуктивно. Об этом сербский посол в РФ Мирослав Лазански заявил 24 февраля в прямом эфире национального телевидения Сербии.

Он назвал транспарентным процесс над Навальным. Попытку Брюсселя повлиять на российские власти через санкции дипломат охарактеризовал как «нехватку политики». Санкции — это как раз не политика, а её отсутствие, пояснил он.

Отношения между Москвой и Брюсселем оказались на самом низком уровне за последние 25 лет, констатировал он, однако текущая позиция ЕС непродуктивна. Лазански обратил внимание на то, что на Западе хорошо действует механизм защиты прав человека, однако означает ли это право вмешиваться во внутрение дела других стран?

«Ситуация с Навальным — исключительно внутренний вопрос Российской Федерации», — подчеркнул сербский дипломат.

Введённые Брюсселем санкции он назвал «психологическими манипуляциями», так как российские функционеры высокого и среднего ранга не могут иметь счетов на Западе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил о решении ввести новые санкции против лиц, которые якобы ответственны за вынесение приговора Навальному.

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