Москва, , 14:04 — REGNUM На сегодняшний день в России ввели в гражданский оборот свыше 43 тыс. доз вакцины от COVID-19 «Эпиваккорона», которую создали в новосибирском научном центре «Вектор». Об этом 24 февраля сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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«В гражданский оборот введено 6 серий вакцины, общим количеством 43 300 доз. Вакцину вводят двукратно внутримышечно с интервалом в 2−3 недели», — говорится в сообщении.

Также указывается, что вакцина «ЭпиВакКорона» прошла доклинические исследования продолжительностью 4,5 месяца, первый этап клинического исследования вакцины представлял собой открытое исследование, а второй закончился в сентябре минувшего года. Препарат был зарегистрирован 13 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что темпы иммунизации населения Швеции от COVID-19 значительно ниже, чем в других странах Северной Европы.