Москва, 24 февраля 2021, 14:21 — REGNUM Подшивка журнала Мурзилка за 1952 год добавлена в коллекцию периодики НЭДБ Достаточно просто перечислить имена авторов и художников, которые ждут вас на страницах журнала, чтобы заставить отложить все дела и полистать Мурзилку. Проверим? Авторы: Сергей Михалков, Виталий Бианки, Агния Барто, Лев Кассиль, Яков Тайц, Самуил Маршак, М. Ильин (Илья Маршак), Георгий Скребицкий, Любовь Воронкова, Анатолий Алексин, Вера Чаплина, Андрей Шманкевич, Андрей Некрасов, Елена Благинина. Художники: Евгений Рачёв, Федор Лемкуль, Владимир Сутеев, Юрий Васнецов, Константин Кащеев. Прекрасно оформленные стихи, сказки и рассказы, но ведь читать без перерыва весь год не будешь. Чем же еще можно заняться? Вот вам план на основе обложек и картинок из журнала Мурзилка за 1952 год.
Смотреть телевизор не надо — это зло. Одного взгляда на обложку июльского номера достаточно, чтобы в этом убедиться.
А вот радио послушать можно, особенно в хорошей компании. Интересно, что они слушают? Пионерскую зорьку или Клуб знаменитых капитанов? Ведь любимой Радионяни тогда еще не было.
Но лучше покататься на лыжах, даже если еще не очень получается. С такими бравыми помощниками никакие сложности не страшны.
Если не лыжи, то санки! Как бы вы назвали картину? Точно, она так и называется — «Дай дорогу!»
Снега столько, что в нем можно спрятаться и даже потеряться.
Поможете девочке отыскать пропажу?
И не забывайте про лесных птичек, зимой им холодно и голодно, подкармливайте их регулярно.
Не пропустите главный весенний праздник, обязательно поздравьте мам.
Весной подарок придумайте сами, летом можно порадовать всех поделками из сезонных материалов. Крокодил из зеленых шишек — просто красавец.
В любое время года можно сходить в музей и не обязательно это должен быть музей Ленина.
А летом можно отправиться в путешествие, в поход, на пикник или просто погулять в лесу.
Лето проходит быстро, пора начинать заниматься, но унывать не стОит, ведь школа — это не только, или даже не столько, учеба, это друзья, кружки, занятия.
Порадовать себя и родных отличными отметками все же приятно.
Не успеешь оглянуться, а год уже пролетел. Нас ждет подшивка Мурзилки за 1953 год и встречи с друзьями на катке у наряженной елки!
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