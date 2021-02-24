24 февраля 2021 | Время чтения 2 мин

Москва, , 14:21 — REGNUM Подшивка журнала Мурзилка за 1952 год добавлена в коллекцию периодики НЭДБ Достаточно просто перечислить имена авторов и художников, которые ждут вас на страницах журнала, чтобы заставить отложить все дела и полистать Мурзилку. Проверим? Авторы: Сергей Михалков, Виталий Бианки, Агния Барто, Лев Кассиль, Яков Тайц, Самуил Маршак, М. Ильин (Илья Маршак), Георгий Скребицкий, Любовь Воронкова, Анатолий Алексин, Вера Чаплина, Андрей Шманкевич, Андрей Некрасов, Елена Благинина. Художники: Евгений Рачёв, Федор Лемкуль, Владимир Сутеев, Юрий Васнецов, Константин Кащеев. Прекрасно оформленные стихи, сказки и рассказы, но ведь читать без перерыва весь год не будешь. Чем же еще можно заняться? Вот вам план на основе обложек и картинок из журнала Мурзилка за 1952 год.

Смотреть телевизор не надо — это зло. Одного взгляда на обложку июльского номера достаточно, чтобы в этом убедиться.

Мурзилка, 1952 год, №7. Рис. Н. Жукова © Национальная электронная детская библиотека

А вот радио послушать можно, особенно в хорошей компании. Интересно, что они слушают? Пионерскую зорьку или Клуб знаменитых капитанов? Ведь любимой Радионяни тогда еще не было.

Мурзилка, 1952 год, №12. Рис. Л. Скубко © Национальная электронная детская библиотека

Но лучше покататься на лыжах, даже если еще не очень получается. С такими бравыми помощниками никакие сложности не страшны.

Мурзилка, 1952 год, №2. Рис. В. Щеглова © Национальная электронная детская библиотека Мурзилка, 1952 год, №2. Рис. В. Щеглова © Национальная электронная детская библиотека

Если не лыжи, то санки! Как бы вы назвали картину? Точно, она так и называется — «Дай дорогу!»

Мурзилка, 1952 год, №12. Рис. Рис Н. Жукова © Национальная электронная детская библиотека

Снега столько, что в нем можно спрятаться и даже потеряться.

Поможете девочке отыскать пропажу?

Как вы думаете, ребята, кого испугался этот котёнок и что потеряла девочка? А где спрятались мальчики, которые повесили скворешню, где скворцы, сколь­ко их? Не найдёте ли вы того, кто пускает кораблик?

Мурзилка, 1952 год, №4. Рис. В. Сутеева © Национальная электронная детская библиотека

И не забывайте про лесных птичек, зимой им холодно и голодно, подкармливайте их регулярно.

Мурзилка, 1952 год, №3. Рис. Рис. К. Кащеева © Национальная электронная детская библиотека

Не пропустите главный весенний праздник, обязательно поздравьте мам.

Мурзилка, 1952 год, №3. Рис. Рис В. Щеглова © Национальная электронная детская библиотека

Весной подарок придумайте сами, летом можно порадовать всех поделками из сезонных материалов. Крокодил из зеленых шишек — просто красавец.

Мурзилка, 1952 год, №6. Рис. В. Конашевича © Национальная электронная детская библиотека

В любое время года можно сходить в музей и не обязательно это должен быть музей Ленина.

Мурзилка, 1952 год, №1. Рис. А. Ермолаева © Национальная электронная детская библиотека

А летом можно отправиться в путешествие, в поход, на пикник или просто погулять в лесу.

Мурзилка, 1952 год, №6. Рис. Г. Никольского © Национальная электронная детская библиотека

Лето проходит быстро, пора начинать заниматься, но унывать не стОит, ведь школа — это не только, или даже не столько, учеба, это друзья, кружки, занятия.

Мурзилка, 1952 год, №9. Рис. В. Щеглова © Национальная электронная детская библиотека

Порадовать себя и родных отличными отметками все же приятно.

Мурзилка, 1952 год, №10. Рис. Н. Гохберг © Национальная электронная детская библиотека

Не успеешь оглянуться, а год уже пролетел. Нас ждет подшивка Мурзилки за 1953 год и встречи с друзьями на катке у наряженной елки!

Мурзилка, 1952 год, №1 © Национальная электронная детская библиотека

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