Самара, , 14:00 — REGNUM Морозы до — 35 °C ожидаются в Самарской области. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Мороз до — 35 °C ожидается в Самарской области ночью и утром 25 февраля. Днем столбик термометра может опуститься до отметки — 20 °C мороза. Также ожидается небольшой снег.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендует жителям региона уменьшить время пребывания на улице и не допускать переохлаждения.

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