Москва, , 13:56 — REGNUM Российским компаниям, наносящим вред экологии, ограничат выплату дивидендов. Доработать поправки в законодательство поручила вице-премьер Виктория Абрамченко, передаёт РБК.

Разработать механизм ограничения на выплату дивидендов для неэкологичных компаний поручено Минприроде, Минпромторгу и Минэкономразвития. Документ должен быть представлен в правительство РФ до 1 марта 2021 года.

Цель властей — за счет прибыли компенсировать экологический ущерб и предотвратить появление брошенных вредных производств по России.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин дал три месяца правительству Михаила Мишустина на составление дорожной карты по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском Иркутской области.

Читайте также: Сибирский «Чернобыль» из офшора: как разорялся «Усольехимпром»