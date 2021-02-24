Тараз, Казахстан, , 13:53 — REGNUM Завод по производству казахстанской вакцины от коронавируса планируется достроить до 1 апреля 2021 года, сообщили в пресс-службе акимата (администрации) Джамбульской области.

Само здание завода уже построено. В настоящее время монтируется система вентиляции, сети электроснабжения и системы кабельной связи. Закуплено около 85% оборудования, строятся подъездные пути и благоустраивается территория.

В администрации отметили, что объект строится в две смены, задействованы 255 человек и 23 единицы техники. Монтаж оборудования и пуско-наладочные работы планируется завершить до 1 апреля.

Напомним, завод по производству казахстанской вакцины против коронавируса начали строить в июне 2020 года.