Владикавказ, , 13:53 — REGNUM В Северной Осетии накрыли деятельность подпольного игрового клуба. Он действовал с спальном районе в городе Владикавказе. Пропуск в клуб имели только проверенные лица — постоянные клиенты, сообщили в МВД по региону.

«Организаторы нелегального бизнеса соблюдали особую осторожность и разработали специальные методы конспирации. Подпольный клуб посещали постоянные и проверенные клиенты, которые могли попасть в заведения только по предварительному звонку», — говорится в сообщении.

Игорное заведение было оборудовано на улице Дзусова. В нем было установлено 20 единиц оборудования для проведения игр с помощью сети интернет. В настоящее время оно изъято, а материал проверки полицейских передан для возбуждения уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр.