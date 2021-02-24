Краснодар, , 13:52 — REGNUM Более 115 тыс. жителей Краснодарского края привились от COVID-19, об этом сообщили 24 февраля в пресс-службе администрации региона.

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На данный момент на Кубани действует уже 148 центров вакционации — они открыты во всех муниципалитетах на базе поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, центров медпрофилактики.

Вакцинация является добровольной и бесплатной. Желающим нужно предварительно позвонить в медучреждение и пройти врачебный осмотр. Записаться также можно на портале госуслуг. Вакцинация состоит из двух этапов с промежутком в 21 день.

В Краснодарском крае прививочная кампания от COVID-19 в крае стартовала в сентябре 2020 года, масштабная вакцинация — в декабре. На данный момент регион получил 158 тыс. доз вакцины «Спутник V», прививки сделали более 115 тыс. человек, полный цикл прошли около 33,7 тыс. человек.

На Кубани с 12 марта 2020 года подтверждено 37 815 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 32 065 пациентов, 1869 человек умерли.