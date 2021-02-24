Волгоград, , 13:53 — REGNUM 20-летний студент, станцевавший на Мамаевом кургане в Волгограде, стал фигурантом уголовного дела. Жителя Городищенского района привлекут к ответственности по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Уголовное дело возбуждено отделом дознания отдела полиции № 4 в Центральном районе Управления МВД России по Волгограду. Студент сознался в содеянном, в полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Молодой человек выпустил также видеоролик с извинениями за «такой ужасный, осквернённый поступок» и пояснил полицейским, что решился на танец, «чтобы быть в тренде», сообщает сетевое издание «В1.ру».

Студент Волгоградского института управления — филиала РАНХГС с голым торсом и босиком танцевал на склоне братской могилы, где захоронены 34,5 тысячи защитников Сталинграда.

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