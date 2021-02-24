Москва, , 13:51 — REGNUM Если в России и вырастут тарифы на электроэнергию и отопление, то это произойдет не из-за утилизационного сбора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Свердловской области, гендиректор группы компаний Алексей Кабанов. Так он прокомментировал информацию о том, что из-за повышения утилизационного сбора на угледобывающую технику в РФ поднимутся тарифы на тепло и свет.

«Гражданам России всегда надо готовиться к увеличению затрат на жизнь. К сожалению, стратегия государства в отношении людей не отличается от стратегии в отношении своих регионов — централизация доходов: «Отдайте нам максимум того, что вы зарабатываете в виде налогов на зарплату, имущество, оплаты централизованного снабжения, теплом, газом и т. п., а потом мы (государство), как считаем нужным и как сможем, обеспечим вам достойное существование», — сказал Кабанов.

При этом он подчеркнул, что причина возможного повышения тарифов точно не в утилизационном сборе. Это, по его словам, объясняется во-первых тем, что угольная генерация занимает порядка четверти от всей тепловой и электрической. Остальное — это газ и атомная энергетика.

«Но если мы посмотрим на карту обеспеченности страны природным газом, мы увидим в регионах восточнее Урала огромные белые пятна — либо вообще негазифицированные регионы, либо с низким охватом доступности снабжения природным газом, — сказал Кабанов. — И вот в этих регионах, возможно, стоимость тепла для граждан повысится по объективным причинам — из-за увеличения сбора. Но если себестоимость добычи угля в связи с увеличением утилизационного сбора и вырастет, то ненамного».

Как уточнил Кабанов, ирония еще и в том, что цель утилизационного сбора — в плате предприятий за загрязнение окружающей среды транспортными средствами, хотя те же угольные котельные имеет гораздо более высокий уровень загрязнения.

«Вывод: нашей стране необходима программа ускоренной газификации с минимальными затратами на подключение для частных потребителей. А любое повышение нагрузки для горнодобывающих предприятий сейчас излишне как никогда», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заявил замглавы правительства РФ Александр Новак заявил, что цены на тепло и электричество для населения защищаются со стороны государства.

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