Ростов-на-Дону, , 13:50 — REGNUM В Ростовской области прививки от коронавируса к 24 февраля сделали 63 280 человек. Это составляет 1,5% от численности населения, передаёт ИА REGNUM. При этом полностью закончили цикл вакцинации 14 876 человек, сообщает региональный оперштаб.

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За последние сутки первую дозу двухкомпонентной вакцины получили 456 добровольцев, завершил вакцинацию — 141 человек.

ИА REGNUM сообщало, что, согласно предварительным данным, численность населения Ростовской области составляет 4 млн 185,2 тыс. человек. В городах проживают 2 млн 853,3 тыс. человек, в сельских территориях — 1 млн 331,9 тыс. человек.

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