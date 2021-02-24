Лондон, , 13:57 — REGNUM Британский автопроизводитель Rolls-Royce Motor Cars (принадлежит BMW AG) выпустил спецверсию Phantom под названием Tempus, которая выполнена в «космическом стиле». Об этом 24 февраля сообщается на сайте K.sina.

В компании подчеркнули, что все изменения «вдохновлены временем, астрономическими явлениями и бесконечными просторами Вселенной». Всего будет изготовлено 20 таких моделей. При этом все они уже нашли своих покупателей.

Окрашен кузов Phantom Tempus в эксклюзивный оттенок Kairos Blue, содержащий вкрапления, похожие на кристаллы. По словам представителей Rolls-Royce, этот цвет имитирует «тьму и загадку космоса».

На талисмане Spirit of Ecstasy, расположенном на капоте автомобиля, добавлена гравировка с памятной надписью.

В салоне новинки имеется специальная вышивка на потолке. Она выглядит как пульсар (вращающаяся звезда, дающая электромагнитное излучение). Кроме того, в салоне установлена сделанная на заказ алюминиевая «приборка» с планками, которая была выполнена из цельной заготовки.

В движение автомобиль приводит 6,75-литровый силовой агрегат V12, который выдаёт 536 л. с. (900 Нм).

Напомним, компания Rolls-Royce по итогам 2020 года реализовала в РФ более 200 машин — на 4% больше, чем в 2019 году.

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