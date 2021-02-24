Вашингтон, , 13:52 — REGNUM Члены Конгресса США Джим Риш, Джин Шахин, Адам Кинзингер и Джерри Коннолли выступили против ареста в Грузии лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелии. Их совместное заявление было опубликовано на сайте Конгресса.

«Коррупция при использовании грузинских правоохранительных органов и судебной системы для осуществления политически мотивированных действий угрожает тому, что в Грузии осталось от демократии, — говорится в заявлении. — Мы призываем к немедленному освобождению всех политических заключенных».

Конгрессмены также призвали лидеров всех политических партий отказаться от провокаций и начать переговоры о мирном урегулировании кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, Мелия, обвиняемый в организации беспорядков в июне 2019 года, был арестован 23 февраля в Тбилиси в офисе собственной партии. Сотрудники полиции провели спецоперацию, чтобы пробиться к лидеру ЕНД через его сторонников. В связи с этим официальные представители ряда западных стран выступили с осуждением действия властей и призвали их к переговорам с оппозицией.

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