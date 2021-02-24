Ижевск, , 13:47 — REGNUM В Удмуртию поступила очередная партия вакцины от коронавируса в объеме 10,4 тыс. доз. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Планируется, что их используют для вакцинации «приоритетных категорий» населения: педагоги, врачи, социальные работники, сотрудники предприятий жизнеобеспечения и правоохранительных структур, подчеркнули в штабе.

Отмечается, что до настоящего момента в республику поступило 39 782 дозы вакцины «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 24 февраля провели 871 688 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 1449 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 1435 исследований.

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