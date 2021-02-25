Северодвинск, Архангельская область, , 03:18 — REGNUM Переход на новые технологические рельсы для любого предприятия оказывается вызовом. Зачем создателю ядерного щита России — заводу «Севмаш» — нужен переход на блочно-модульный метод строительства АПЛ и что для него необходимо перестроить в производственном цикле, рассказал автору ИА REGNUMего генеральный директорМихаил Будниченко.

Генеральный директор АО «ПО Севмаш» М. А. Будниченко © АО «ПО Севмаш»

«Время требует от нас смелых решений, внедрения новых методов строительства АПЛ, — говорит Будниченко. — Благодаря этому мы получим еще более эффективное производство».

В «Севмаше» рассчитывают, что блочно-модульная технология позволит сократить стапельный период на 12−18 месяцев, повысит качество работ и уменьшит трудоемкость. Строительство атомных подводных лодок будет происходить за счет сборки корпуса подводных лодок из крупных блок-модулей высокой степени готовности. Концепция разработана «Севмашем» совместно с центральными конструкторскими бюро «Рубин» и «Малахит», а также Центром технологии судостроения и судоремонта.

«Нам, конечно, предстоит сделать очень многое, чтобы выполнить эту задачу: разработать новые схемы организации и технического оснащения производства, создать новые мощности и модернизировать существующие. Необходимо будет построить новый цех агрегатирования, дополнительный пролет корпусно-сварочного производства, заменить краны эллинга №2, модернизировать транспортно-передаточный комплекс и многое другое. Работа в этом направлении уже ведется», — говорит Будниченко.

Полностью интервью читайте в материале Владимира Станулевича «"Севмаш», где делают ядерный щит России».