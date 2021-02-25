Северодвинск, Архангельская область, 25 февраля, 2021, 03:18 — ИА Регнум. Переход на новые технологические рельсы для любого предприятия оказывается вызовом. Зачем создателю ядерного щита России — заводу «Севмаш» нужен переход на блочно-модульный метод строительства АПЛ и что для него необходимо перестроить в производственном цикле, рассказал автору ИА REGNUM его генеральный директор Михаил Будниченко.

АО «ПО Севмаш» Генеральный директор АО «ПО Севмаш» М. А. Будниченко

«Время требует от нас смелых решений, внедрения новых методов строительства АПЛ, — говорит Будниченко. — Благодаря этому мы получим еще более эффективное производство».

В «Севмаше» рассчитывают, что блочно-модульная технология позволит сократить стапельный период на 12−18 месяцев, повысит качество работ и уменьшит трудоемкость. Строительство атомных подводных лодок будет происходить за счет сборки корпусов подводных лодок из крупных блок-модулей высокой степени готовности. Концепция разработана «Севмашем» совместно с центральными конструкторскими бюро «Рубин» и «Малахит», а также Центром технологии судостроения и судоремонта.

«Нам, конечно, предстоит сделать очень многое, чтобы выполнить эту задачу: разработать новые схемы организации и технического оснащения производства, создать новые мощности и модернизировать существующие. Необходимо будет построить новый цех агрегатирования, дополнительный пролет корпусно-сварочного производства, заменить краны эллинга №2, модернизировать транспортно-передаточный комплекс и многое другое. Работа в этом направлении уже ведется», — говорит Будниченко.

Полностью интервью читайте в материале Владимира Станулевича «"Севмаш», где делают ядерный щит России».