Махачкала, , 13:46 — REGNUM В Дагестане в прививочной кампании против COVID-19 приняли участие студенты-медики. Вместе со своими преподавателями они пришли на прививочные пункты и подали пример студентам других вузов и техникумов региона, сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.

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«Первыми свою ответственную гражданскую позицию выразили студенты медицинского вуза. В первый же день более десяти студентов и сотрудников Дагестанского государственного медицинского университета поставили прививку от COVID-19 и призвали своих ровесников позаботиться о близких и не быть переносчиками смертельно опасной инфекции для своих старших», — говорится в сообщении ведомства.

Все привившиеся чувствуют себя хорошо. В вакцинации в скором времени примут участие согласно графику и другие студенты и преподаватели учебных заведений Дагестана.

Стоит отметить, что, несмотря на призывы органов власти и медиков, субъекты Северного Кавказа пока демонстрируют невысокую активность в прививочной кампании против коронавируса. К 17 февраля в Дагестане привиты всего 0,17% населения, пишет РБК.

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