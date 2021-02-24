Берлин, , 13:49 — REGNUM Ограничительные меры, которые были приняты против главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, не являются нарушающими основные принципы ОБСЕ и Совета Европы (СЕ). Об этом 24 февраля заявили журналистам в МИД Германии.

«Санкции против Виктора Медведчука и еще семи человек, а также 19 компаний основаны на составе преступления «Финансирование терроризма» в соответствии с украинским уголовным правом. На сегодняшний день, насколько нам известно, действия руководства Украины базируются на правовой основе, которая в принципе не нарушает законы и постановления ОБСЕ или Совета Европы», — заявили в немецком внешнеполитическом ведомстве.

Также там отметили, что еще в 2014 году санкции в отношении Виктора Медведчука за «подрыв безопасности, территориальной целостности и демократии Украины» ввели Соединенные Штаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, пяти граждан России и 19 юридических лиц.