Москва, , 13:45 — REGNUM Законопроект об уголовной ответственности за клевету в отношении ветеранов Великой Отечественной войны предполагает лишение свободы до пяти лет, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

По ее словам, срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны может составить до пяти лет, штраф — до 5 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, группа депутатов от «Единой России» во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой подготовила к внесению в нижнюю палату парламента поправки, которые должны приравнять клевету в отношении ветеранов к реабилитации нацизма.

Поправки вносятся ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти, который единогласно принят в первом чтении 10 февраля. Изменения коснутся уголовного и административного законодательства для юридических лиц.

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