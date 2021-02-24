Бразилиа, , 13:45 — REGNUM Около 38 школ в Рио-де-Жанейро с 24 февраля будут принимать дошкольников, учащихся первого и второго классов на одну учебную смену. Об этом сообщает Prensa Latina.

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Отмечается, что учебный день будет длиться три часа, и классы будут иметь меньшую вместимость на фоне обострения пандемии COVID-19. Ссылаясь на педагогические источники, новостной портал G1 заверяет, что окна в классах должны оставаться открытыми, а кондиционер должен быть включен на протяжении всего урока.

При этом Профсоюз работников в сфере образования (SEPE) утверждает, что ситуация во многих школах остается критической.

«Дворы некоторых школ сильно заросли, в них много мусора, как в случае с Комплексо да Маре (район Рио-де-Жанейро)», — предупредила Жозельма Брито, координатор SEPE в территориальном подразделении.

Поэтому, по ее словам, «недопустимо, чтобы открытие произошло в такое время, без надлежащих условий, что подвергает опасности жизни учителей и детей».

В этой связи муниципальный министр образования Рио-де-Жанейро Ренан Феррейринья уточнил, что он не будет открывать учреждения со структурными проблемами.

«Только школы с подходящей инфраструктурой <…> будут открываться», — повторил он.

Он не исключил нового закрытия государственных школ, если в городе будет высокий уровень заражения коронавирусом. 25 февраля школам раздадут комплекты школьных принадлежностей, форму и продовольственные карточки.

На втором этапе планируется очное возвращение учеников с третьего по шестой класс.

Учебный год в Рио-де-Жанейро начался онлайн 8 февраля. Возврат к занятиям в школах будет происходить поэтапно.