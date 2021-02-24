Киев, 24 февраля 2021, 13:56 — REGNUM Гендиректор госконцерна «Укроборонпром» Юрий Гусев подписал меморандум с представителем индийской компании Adani Group Ашишем Раджванши. Об этом сообщила 24 февраля пресс-служба «Укроборонпрома».
Гусев сообщил, что сотрудничество планируется в сферах авиастроения и радиолокации. В данный момент разрабатывается «дорожная карта» будущих проектов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал об участии Украины в клинических испытаниях новой индийской вакцины от COVID-19. Препарат планируют изготовить в виде капель для носа.
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