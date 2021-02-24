Сеул, , 13:45 — REGNUM В 2020 году в Южной Корее на свет появились 272 400 младенцев, что на 10% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, это самый низкий уровень с 1970 года. Суммарный коэффициент рождаемости в стране составил 0,84, что является самым низким показателем с начала ведения статистики.

Число смертей в Южной Корее по итогам года, напротив, увеличилось на 3,4%, до 305 тыс. человек, что является самым высоким показателем с 1970 года.

В прошлом году в стране было зарегистрировано 213 513 браков, что на 10,7% меньше, чем в 2019 году. Число разводов, напротив, сократилось на 3,9%, до 106 512 случаев.