Омск, , 13:42 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались три человека с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 февраля в областном оперативном штабе.

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За весь период пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 1201 жителя Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 февраля в регионе выявлено 40 539 носителей коронавируса, выздоровели 29 358 человек.

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