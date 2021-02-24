Джакарта, , 13:41 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 7533 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 24 февраля 2021 года в Индонезии выявили 1 306 141 носитель коронавируса.

В пяти провинциях Индонезии выявили наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом. В провинции Западная Ява за сутки выявили 2191 новый случай, в Центральной Яве — 1262 случая, в Джакарте — 782 случая, в Восточной Яве — 580 случаев, в Восточном Калимантане — 423 случая, в Южном Сулавеси — 388 случаев.

Всего коронавирусом в Индонезии переболели 1 112 725 человек.

Кроме того, за сутки 240 человек умерли от COVID-19. Всего эпидемия унесла жизни 35 254 человек в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация журналистов против коронавируса будет проводиться в Индонезии с 25 по 27 февраля 2021 года.

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