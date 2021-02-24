Йошкар-Ола, , 13:41 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 24 февраля всего поступило 20 792 дозы вакцины от коронавируса «Спутник V». Новая партия препарата, которую получила республика, сейчас распределяется по медицинским организациям, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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По данным ведомства, до настоящего момента прививку от коронавируса сделали 12 754 жителя республики, из них оба компонента препарата получили, завершив вакцинацию, 2358 человек. В минздраве подчеркнули, что почти половина привившихся — жители республики в возрасте старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 февраля в регионе выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне, как и днем ранее, было подтверждено также 37 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 11 647 случаев. Всего выздоровели с начала пандемии 10 349 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 35 человек. 169 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались вое жителей республики, накануне было зарегистрировано также два летальных случая среди пациентов с коронавирусом в регионе.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1129 человек.

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