Воронеж, , 13:40 — REGNUM Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в Воронежской области 25 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

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«Днем 25 февраля 2021 года по Воронежской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, порывы ветра до 15−18 м/с», — уточнили в ведомстве.

Как отмечает ИА REGNUM, 23 февраля в регионе установилась очень морозная погода — в ночные часы температура опускалась ниже 25 градусов мороза, утром 24 февраля было 20 градусов ниже нуля. Однако уже 25 февраля в регион придет потепление — столбик термометра поднимется до нуля, а 26−27 февраля — даже до +5.