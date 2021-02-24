Вашингтон, , 13:39 — REGNUM Президент США Джо Байден подпишет 24 февраля специальный исполнительный указ, который будет направлен на обеспечение безопасности цепочек поставок полупроводников и электронных чипов, а также других критически важных товаров, сообщает The Hill.

Представители администрации Байдена сообщили репортерам в преддверии публикации указа, что в рамках документа будет проведен ряд исследований цепочек поставок широкого круга товаров, от чипов до аккумуляторов, лекарственных препаратов и редкоземельных элементов, которые используются в современной электронике.

«Будьте уверены, мы не просто планируем заказывать отчеты, мы планируем принимать меры по устранению пробелов по мере их выявления», — подчеркнул журналистам представитель администрации.

«Мы ожидаем, что, применяя такой комплексный подход к обеспечению устойчивости цепочек поставок … мы сможем защитить наши цепочки поставок в долгосрочной перспективе», — добавил он.

Напомним, как сообщало британское издание Financial Times, руководство КНР может пойти на сокращение объемов поставок редкоземельных элементов в США, что может негативно сказаться на ряде важных высокотехнологических проектах США, в том числе создания многоцелевого истребителя F-35.