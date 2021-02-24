Москва, , 13:39 — REGNUM Ставки по банковским депозитам напрямую связаны с ключевой ставкой Центробанка РФ. С 2019 года ключевая ставка снизилась с 7,75% до 4,25%. Банкам стало выгоднее заимствовать денежные средства у ЦБ, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый советник, предприниматель, частный инвестор Артём Краснов.

«Соответственно, деньги граждан, в виде депозитов, становятся менее привлекательными. Именно поэтому на рынке наблюдается снижение доходности по депозитам. Сейчас далеко не каждый банк готов предоставить 4,5−5% доходности по Рублевым вкладам и до 1,5% по валютным.

В большинстве случаев, для получения увеличенной процентной ставки, клиенту необходимо размещать крупную сумму денег, либо увеличивать срок депозита до нескольких лет.

Такая тенденция имеет высокую вероятность к закреплению: политика ЦБ РФ направлена на снижение ключевой ставки, или, в крайнем случае, на ее поддержание на текущем уровне. При этом, гражданам все ещё можно выгодно размещать свободные денежные средства.

Альтернативой вкладам можно назвать биржевые облигации. Даже с учетом различных нюансов, облигации, зачастую, не менее надежны или могут быть выпущены тем же самым банком, в котором у гражданина имеется открытый вклад. Но при этом, облигации приносят повышенный процентный доход», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, банки в России продолжают снижать ставки по рублёвым вкладам.

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