Анкара, , 13:39 — REGNUM Туркмения примет трёхсторонний саммит с участием глав Азербайджана и Турции. Об этом заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции.

По его словам, саммит пройдет в 2021 году в Ашхабаде. Стороны обсудят реализацию азербайджано-туркменского меморандума о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоении месторождения «Достлук» («Дружба») в Каспийском море.

Участники саммита также обсудят возможную роль Турции в реализации подписанного меморандума, добавил Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов прибыл в Анкару с рабочим визитом. В рамках поездки состоялась трёхсторонняя встреча с главами МИД Турции и Азербайджана.

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