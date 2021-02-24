Москва, , 13:47 — REGNUM В рамках информационной борьбы с Россией Запад пытается представить граждан РФ в негативном свете. Об этом 24 февраля заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правозащитник отметил, что в 2020 году ситуация с правами российских граждан и соотечественников за рубежом не претерпела кардинальных изменений. По его словам, западная пропаганда направлена на то, чтобы жители стран Евросоюза и США в каждом гражданине России видели потенциального врага

«Можно констатировать сохранение негативных тенденций, сформированных в предыдущем десятилетии. Стоит говорить о серьезном воздействии совокупности факторов, среди которых внутриполитическая динамика в разных странах мира, непрекращающаяся конфронтация между Россией и Западом», — заявил Брод.