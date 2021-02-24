Белгород, , 13:37 — REGNUM 10 районов Белгородской области не заключили муниципальные контракты на проведение ямочного ремонта автомобильных дорог и улично-дорожной сети. На решение этих вопросов главам муниципалитетов врио губернатора Вячеслав Гладков отвёл неделю, сообщили 24 февраля в пресс-службе правительства региона.

Вячеслав Гладков подчеркнул, что в ближайшие два месяца предстоит выполнить огромный объём работ по ямочному ремонту дорог. Готовы к нему 14 муниципалитетов, ещё 10 вовремя на заключили необходимые контракты.

«Зима крайне тяжёлая — постоянное колебание температуры: идёт мороз, затем всё тает. В течение 1,5−2 месяцев нужно выполнить огромный объем работы. Это ситуация не только по Белгороду, но и по всем муниципальным образованиям. Будем рассматривать вопрос еженедельно до мая — пока эти работы не завершим. Будем контролировать с точки зрения обращений жителей. Категорическое предложение к главам завершить за неделю все вопросы, связанные к контрактацией. Дополнительный контроль со стороны сотрудников контрольного управления и управления по работе с обращениями граждан. Отсутствие контракта не принимается как смягчающее обстоятельство, если возникнет эта проблема», — отметил врио губернатора.

За прошедшую неделю дорожники отремонтировали более 4,4 тыс. квадратных метров дорог.