Варшава, , 13:34 — REGNUM 23 февраля министр иностранных дел Польши Збишнев Рау и новый госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили двусторонние отношения, а также «общие глобальные вызовы». Данная информация была опубликована на странице МИД Польши в соцсети Twitter.

Целью переговоров была обозначена выработка согласованной позиции Варшавы и Вашингтона по таким вопросам, как пандемия SARS-CoV-2, изменение климата, угрозы военной безопасности, а также процесс восстановления экономик двух стран после снятия социальных и экономических ограничений.

В качестве одного из «глобального вызова» Збигнев Рау обозначил «соседство Польши с Россией», в связи с чем выразил надежду, что Вашингтон продолжит активную политику в Восточной Европе.

«Мы заметили, что президент Байден ясно дал понять в разговоре с президентом Владимиром Путиным, что Соединенные Штаты решительно отреагируют на действия России, которые могут нанести ущерб интересам США или их союзников. В частности, мы рассчитываем на продолжение американской политики в отношении «Северного потока — 2» как на одно из главных направлений работы Вашингтона в Восточной Европе», — заявил глава польской дипломатии американскому коллеге.

Рау и Блинкен также обсудили двустороннее сотрудничество в военной сфере. В том числе стратегию реализации двустороннего соглашения об усилении оборонного сотрудничества от 15 августа 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа 2020 года министр обороны Польши Мариуш Блащак и тогда еще госсекретарь США Майк Помпео подписали польско-американское соглашение о расширении сотрудничества в сфере обороны между двумя странами.