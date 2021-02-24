Махачкала, , 13:33 — REGNUM В Дагестане установлены факты хищения и налоговых преступлений в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате. Возбужден ряд уголовных дел в отношении бывшего директора учебного учреждения и главного бухгалтера, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Так, главный бухгалтер заподозрена в мошенничестве и хищении 3,6 млн рублей, выделенных на горюче-смазочные материалы. Злоумышленница перечисляла деньги на банковские карты третьих лиц, которые не являлись сотрудниками учреждения либо не были материально-ответственными лицами. После этого денежные средства обналичивались и передавались экс-бухгалтеру.

В отношении директора школы-интерната завели дело об уклонении налогов в крупном размере. В течение нескольких лет она не удержала из зарплаты сотрудников налогов на доходы на сумму 15 млн рублей и не перечислила их в налоговую организацию.

Кроме того, директор предоставляла в налоговый орган ложные отчеты и уклонилась от уплаты страховых взносов на сумму более 34,8 млн рублей.