Саратов, , 13:35 — REGNUM В Саратовской области взяли на особый контроль работу общественного транспорта. Соответствующее поручение дал губернатор Валерий Радаев.

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В связи с аномально-низкой температурой воздуха ожидание общественного транспорта не должно превышать установленных временных норм. Председателю регионального правительства Роману Бусаргину, министру транспорта и дорожного хозяйства Алексею Петаеву, руководителям районов поручено усиленно контролировать работу общественного транспорта, а при необходимости дополнительно увеличить количество транспорта на маршрутах.

На территории Саратовской области установились и сохраняются вот уже несколько дней аномальные морозы. Так, в северной половине региона ночью и утром 25 февраля прогнозируется до минус 35 градусов.

ИА REGNUM напоминает, в трех районах Саратовской области в связи с метелью ограничено движение автотранспорта. Как сообщает пресс-служба регионального минтранспорта, по данным на 7:00 (местное время) 24 февраля из-за погодных условий ограничено движение в Ершовском, Озинском и Дергачевском районах.

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