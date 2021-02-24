Берлин, , 13:38 — REGNUM В сети появилось фото спецверсии Golf, выпущенной в честь 45-летия GTI. Снимок с новинкой размещён на странице Cochespias в социальной сети Instagram.

Volkswagen Golf Instagram Cochespias

Юбилейное авто создано на основе переднеприводной версии GTI Clubsport. Внешне модель выделяется серыми наклейками вдоль порогов с надписью «45». Также автопроизводители оснастили спецверсию антрацитовыми 15-спицевыми колёсными дисками, спойлером на пятой двери, накладками на зеркалах, а также спортивным выхлопом Akrapovic.

Официальных данных о технической начинке модели пока нет, однако ожидается, что в качестве силового агрегата у машины будет бензиновая турбированная «четвёрка» рабочим объёмом два литра и производительностью 300 «лошадей» (400 Нм). Крутящий момент от мотора на передние колёса будет передаваться через семискоростную роботизированную коробку передач.

Премьера специальной серии хот-хэтча состоится в ближайшие недели, а на мировой авторынок он выйдет через несколько месяцев.

Напомним, первый Volkswagen Golf GTI дебютировал осенью 1975 года, а через год он появился на рынке.

Читайте также: Представлен рестайлинговый Volkswagen Passat