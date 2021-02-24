Киев, 24 февраля 2021, 13:39 — REGNUM В 2020 году в Донбассе в результате боевых действий пострадали 70 жителей. Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека на своей странице в социальной сети Facebook.
В результате артиллерийских обстрелов, огня из стрелкового оружия, а также ударов с беспилотных летательных аппаратов погибли восемь человек и 62 получили ранения, сказано в сообщении.
Отмечается, что в 2020 году в Донбассе погибли пять женщин и трое мужчин, ранены 30 мужчин, 23 женщины, шесть девочек и три мальчика. При этом 87% пострадавших находились на территории ДНР и ЛНР.
Напомним, ранее в результате обстрела территории ДНР боевиками ВСУ повреждения получили четыре дома в населённом пункте Старомихайловка.
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