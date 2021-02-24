Тольятти, Самарская область, , 13:42 — REGNUM Сообщения о массовом минировании школ в Тольятти не подтвердились. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что 24 февраля руководители нескольких школ Тольятти (№№ 90, 66, 79, 73, 61, 74, 81) сообщили сотрудникам правопорядка о том, что в нерабочее время с 20 февраля по 21 февраля на электронную почту их учебных заведений пришли письма, в которых содержалось предупреждение о минировании школ. Специалисты экстренно эвакуировали школьников и работников этих учреждений.

«В ходе проверок образовательных учреждений сигналы о минировании не подтвердились», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 24 февраля подобные письма пришли на почты еще 19 школ города. Информация о минировании также не подтвердилась. Сотрудники правоохранительных органов взяли данную ситуацию на особый контроль.

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