Москва, , 13:36 — REGNUM Российский президент Владимир Путин пока не планирует контактировать с руководством США и Саудовской Аравии по ценам на нефть. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 24 февраля журналистам.

Телефонные разговоры Путина с американским и саудовским коллегами пока не запланированы. Однако Москва и Эр-Рияд, пояснил Песков, эффективно взаимодействуют в нефтяной сфере, об этом говорит и регулярность контактов.

Представителя Кремля спросили, ожидается ли встреча Путина с главами нефтяных компаний. Пока в его графике такой встречи нет, ответил Песков и добавил, что с нефтяниками постоянно взаимодействуют вице-премьер Александр Новак и Министерство энергетики. При этом Путин и Новак постоянно общаются по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в графике Путина значится участие в коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

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