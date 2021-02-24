Варшава, , 13:30 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши обнародовало данные о количестве выявленных заражений коронавирусной инфекцией в республике за последние сутки, а также о смертях, вызванных COVID-19. Данные показатели продемонстрировали динамичный рост — количество новых заражений превысило 12 тысяч. Об этом 24 февраля передает Polskie Radio 24.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Так, за последние сутки в стране выявили 12 146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 247 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Польше скончались в течение последних 24 часов.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что данные показатели свидетельствуют о динамичном росте заражений коронавирусной инфекцией.

«В пору говорить о третьей волне пандемии как о свершившемся факте. Неделю назад у нас было в среднем 8,7 тысяч новых случаев в сутки. Еще раньше — около 2−5 тысяч. Поэтому у нас очень динамичный рост изо дня в день», — отметил он.

Недзельский также добавил, что данные показатели могут привести к возобновлению всех социальных и экономических ограничений в Польше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщал, что пик третьей волны пандемии коронавируса в Польше может прийтись на март-апрель текущего года.