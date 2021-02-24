Тамбов, , 13:29 — REGNUM В Тамбовской области 24 февраля подтверждено 126 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Столько же было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области было зарегистрировано 25 тыс. 792 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 23 тыс. 544 пациента, в том числе 48 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 333 человека.