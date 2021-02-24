Москва, 24 февраля, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Гражданам России, которые попали в беду на территории иностранного государства, как правило, оказывается недостаточный уровень поддержки. Об этом 24 февраля заявил председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

«Россия не готова защищать своих соотечественников, которые попали в беду за рубежом так, как это следовало бы делать великой державе», — сказал Слуцкий.

По его словам, в России нет четкой системы оказания мер помощи гражданам РФ, попавшим в беду за границей. Если же помощь и оказывается, то, как правило, несвоевременно и не в полной мере.

«Нет единого центра отслеживания и координации по подобным ситуациям. И количество непонятных для нас задержаний наших соотечественников, когда наши соотечественники задерживаются, увеличивается в геометрической прогрессии», — заявил Слуцкий.