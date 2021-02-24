Ростов-на-Дону, , 13:27 — REGNUM В Ростове-на-Дону доходный дом купца Леванидова оказался под угрозой обрушения. Здание, построенное в начале 20 века, может не выдержать строительства на прилегающей территории объектов.

Дом на улице Шаумяна, построенный 110 лет назад, за весь период существования не ремонтировался. Здание возведено с помощью редкого белого кирпича. В многоквартирном доме в разное время жили врачи, педагоги.

Как пишет телеграм-канал Mash, грунт здесь «плывущий», а из-за близкого строительства высоток и магазинов он смещается. Укрепить фундамент здания власти пока не намерены.