Варшава, , 13:27 — REGNUM Депутат Европарламента от польской партии «Право и справедливость», экс-глава министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский на своей странице в соцсети Twitter призвал Варшаву закупать вакцины от COVID-19 самостоятельно, а не через структуры Евросоюза.

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«Если правительство хочет вакцинировать население Польши как можно скорее, то, возможно, стоит самим закупить вакцины, не ожидая, пока это сделает Брюссель? В ЕС четко дали понять, что без задержек в поставке вакцин не обойтись, придется ждать. В то же время некоторые другие страны давно опередили Европу по уровню вакцинации», — говорится в сообщении Ващиковского.

В то же время депутат польского Сейма от той же правящей партии «Право и справедливость» Марцин Гвондзь сообщил, что правительство вряд ли прислушается к призывам экс-главы МИД, потому что «в Польше есть консенсус не использовать вакцины из России и Китая».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе американский производитель вакцин Pfizer в одностороннем порядке временно сократил объемы поставок своей продукции в ЕС. В компании пояснили это модификацией своего завода в Бельгии, где производятся вакцины для стран ЕС.