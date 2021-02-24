Кострома, , 14:28 — REGNUM В Костромской области территорию размером с 42 футбольных поля, расположенную рядом с местом подвига Ивана Сусанина — селом Домнино — продадут за долги. Об этом со ссылкой на решение Арбитражного суда Костромской области сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Памятный камень у Сусанинского болота, куда по одной из версий историков Иван Сусанин завёл поляков, намеревавшихся убить царя © https://www.rgo.ru

В суд с иском против дачного некоммерческого товарищества «Домнино» обратились судебные приставы.

Они потребовали, чтобы суд разрешил продать принадлежащий товариществу участок площадью 30 гектаров. За счёт продажи земли предлагается погасить 4 миллиона долгов товарищества, с 2016 года не платившего земельный налог. Суд согласился с доводами приставов и разрешил им изъять имущество должника.

Отметим, что участок находится в непосредственной близости от местного кладбища и минуте езды от села Домнино. Кадастровая стоимость участка составляет около 8 миллионов рублей.

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