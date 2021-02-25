Северодвинск, Архангельская область, , 00:18 — REGNUM «Севмаш» — создатель «ядерного щита» России, на этом предприятии сейчас разрабатывают технику, которая поможет России жить мирно в XXI веке. О подводных лодках, которые сейчас разрабатываются на «Севмаше», рассказал автору ИА REGNUMгенеральный директор предприятияМихаил Будниченко.

Вывод из эллинга АПЛ «Новосибирск» строящейся на «Севмаше» по модернизированному проекту «Ясень-М» © АО «ПО Севмаш»

Сегодня на «Севмаше» строятся две группировки атомных подводных лодок четвертого поколения проектов «Ясень-М» и «Борей-А», которые пребывают в разной степени готовности. Так, АПЛ «Казань» (головной подводный крейсер проекта «Ясень-М») уже на завершающем этапе, а другие корабли серии готовятся к заводским ходовым испытаниям и проходят стапельный период. АПЛ «Воронеж» и «Владивосток», заложенные в июле 2020 года, начали строиться семь месяцев назад.

На разных стадиях строительства находятся корабли проекта «Борей-А» — четыре атомных подводных крейсера этой серии. К примеру, головной корабль — АПЛ «Князь Владимир» — в прошлом году был передан в состав ВМФ, завершены стапельные работы на атомном подводном крейсере «Князь Олег». Кроме того, в прошлом году был заключен контракт с Министерством обороны РФ на строительство еще двух серийных атомных подводных крейсеров проекта «Борей-А», продолжается строительство АПЛ «Хабаровск», проводятся испытания атомного подводного крейсера «Белгород».

«Корабли, в наименовании проектов которых есть литера «М» и «А», относятся к модернизированным. А это значит, что в их проект внесены изменения. Значительно улучшены тактико-технические характеристики, оптимизированы физические поля, усовершенствованы системы управления оружием, маневренные свойства и многое другое. Как я уже говорил, в прошлом году мы сдали головной корабль проекта «Борей-А». На очереди головная АПЛ проекта «Ясень-М», —объясняет Михаил Будниченко.

Полностью интервью читайте в материале Владимира Станулевича «"Севмаш», где делают ядерный щит России».