Северодвинск, Архангельская область, 25 февраля, 2021, 00:18 — ИА Регнум. «Севмаш» — создатель «ядерного щита» России. На этом предприятии сейчас разрабатывают технику, которая поможет России жить мирно в XXI веке. О подводных лодках, которые сейчас разрабатываются на «Севмаше», рассказал автору ИА REGNUM генеральный директор предприятия Михаил Будниченко.

АО «ПО Севмаш» Вывод из эллинга АПЛ «Новосибирск» строящейся на «Севмаше» по модернизированному проекту «Ясень-М»

Сегодня на «Севмаше» строятся две группировки атомных подводных лодок четвертого поколения проектов «Ясень-М» и «Борей-А», которые пребывают в разной степени готовности. Так, АПЛ «Казань» (головной подводный крейсер проекта «Ясень-М») уже на завершающем этапе, а другие корабли серии готовятся к заводским ходовым испытаниям и проходят стапельный период. АПЛ «Воронеж» и «Владивосток», заложенные в июле 2020 года, начали строиться семь месяцев назад.

На разных стадиях строительства находятся корабли проекта «Борей-А» — четыре атомных подводных крейсера этой серии. К примеру, головной корабль — АПЛ «Князь Владимир» — в прошлом году был передан в состав ВМФ, завершены стапельные работы на атомном подводном крейсере «Князь Олег». Кроме того, в прошлом году был заключен контракт с Министерством обороны РФ на строительство еще двух серийных атомных подводных крейсеров проекта «Борей-А», продолжается строительство АПЛ «Хабаровск», проводятся испытания атомного подводного крейсера «Белгород».

«Корабли, в наименовании проектов которых есть литера «М» и «А», относятся к модернизированным. А это значит, что в их проект внесены изменения. Значительно улучшены тактико-технические характеристики, оптимизированы физические поля, усовершенствованы системы управления оружием, маневренные свойства и многое другое. Как я уже говорил, в прошлом году мы сдали головной корабль проекта «Борей-А». На очереди головная АПЛ проекта «Ясень-М», —объясняет Михаил Будниченко.

Полностью интервью читайте в материале Владимира Станулевича «"Севмаш», где делают ядерный щит России».