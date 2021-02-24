Дзержинский район, Калужская область, 24 февраля, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Более шести миллионов рублей «заработала» мошенническим способом на приёме макулатуры жительница Дзержинского района Калужской области, сообщили 24 февраля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном управления МВД России.

40.мвд.рф

По версии следствия, женщина, будучи должностным лицом организации, при приёме макулатуры от поставщика, жителя Калуги, завышала её массу в приходно-расходных документах и электронной программе. В результате предприятием оплачивалась полная стоимость сырья, которое фактически не поступало. В дальнейшем часть денег, полученных таким образом, была перечислена поставщиком на карту близкого родственника женщины. Общая сумма ущерба, причиненного предприятию, составила более шести миллионов рублей.

На период следствия в отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На транспортные средства подельника обвиняемой в мошенничестве наложен арест. Окончательное решение по данному делу примет суд. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы.