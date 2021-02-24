Стокгольм, , 14:11 — REGNUM Три недели назад правительство Норвегии приняло решение закрыть границу со Швецией из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в условиях пандемии коронавируса. Решение норвежских властей привело к тому, что шведские граждане, трудоустроенные в Норвегии, но не выполняющие социально значимых функций, не могут выйти на работу. В результате они остаются без зарплат или компенсации. Об этом сообщила газета Expressen.

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«Мы стремимся к диалогу с правительством Норвегии, чтобы узнать, как они работают над решением этой проблемы», — прокомментировала ситуацию министр внешней торговли и сотрудничества Северных стран Анна Хальберг.

«Я разочарован как шведским, так и норвежским правительством», — заявил депутат Риксдага от партии «Умеренных» Йохан Хультберг.

Напомним, что 23 февраля состоялась встреча министров труда Норвегии и Швеции, которая, по оценкам Стокгольма, закончилась безрезультатно.

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