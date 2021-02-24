Ярославль, 24 февраля, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Ярославской области количество пациентов ковид-клиник снизилось более чем в два раза по сравнению с пиком эпидемии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

Так по состоянию на 24 февраля по данным регионального оперативного штаба на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализированы 988 человек. В конце декабря в клиниках находилось более двух тысяч больных.

О том, что коронавирус отступает, говорит и суточная статистика новых заражений. Сейчас в сутки фиксируется 155−160 новых случаев, в то время как в январе их было около 190.