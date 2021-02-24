В Ярославской области число пациентов ковид-больниц уменьшилось в два раза
Ярославль, 24 февраля, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Ярославской области количество пациентов ковид-клиник снизилось более чем в два раза по сравнению с пиком эпидемии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Yarregion.ru
Койки в ковид-клинике
Так по состоянию на 24 февраля по данным регионального оперативного штаба на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализированы 988 человек. В конце декабря в клиниках находилось более двух тысяч больных.
О том, что коронавирус отступает, говорит и суточная статистика новых заражений. Сейчас в сутки фиксируется 155−160 новых случаев, в то время как в январе их было около 190.