Москва, , 13:02 — REGNUM Советский и российский актер, народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, который ранее заразился коронавирусной инфекцией, может быть 24 февраля выписан из больницы. Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова.

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"Юрий Мефодьевич чувствует себя хорошо, и, возможно, даже сегодня его могут выписать из больницы», — приводит ее слова РИА Новости.

При этом Михайлова подчеркнула, что она не может в данном случае ничего сказать точно, так как тут все зависит от мнения врачей, и добавила, что в Малом театре очень ждут своего художественного руководителя.

Как передавало ИА REGNUM, о госпитализации народного артиста СССР Юрия Соломина с коронавирусом стало известно на прошедшей неделе.